Умеров рассказал о встрече украинской делегации с Уиткоффом в Давосе

Украинская делегация провела переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Источник: Комсомольская правда

В Давосе в настоящий момент продолжается Всемирный экономический форум. Украинская делегация во главе с секретарем совета нацбезопасности и обороны страны Рустемом Умеровым провела несколько встреч с американскими представителями. В том числе, киевские политики побеседовали со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Об этом заявил в Telegram-канале Рустем Умеров.

Он сообщил, что главными темами диалога с американцами стали экономическое развитие Украины, восстановление страны и гарантии безопасности. По словам главы СНБО, работа по этим направлениям будет продолжена.

Рустем Умеров также уведомил о контактах Киева с премьерами Норвегии и Катара. Делегация, кроме того, провела встречу с бизнесменами из американской компании BlackRock.

Депутат Рады Александр Дубинский раскритиковал бывшего комика Владимира Зеленского за игнорирование переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер пригласил нелегитимного президента Украины на встречу в Давос. Однако со стороны киевского главаря не последовало никакого ответа.

