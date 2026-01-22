В Подмосковье две маршрутки обстреляли из пневматики, нападавшего ищут

Два микроавтобуса обстреляли в подмосковной Балашихе в среду 21 января. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Злоумышленник использовал пневматическое оружие.
«Около одного из домов, расположенных на улице Карбышева, неизвестный несколько раз выстрелил из, предположительно, пневматического оружия, в два проезжающих микроавтобуса, повредив их боковые стекла», — сказано в релизе. В полицию обратились водители маршруток.
В одной из маршруток было семь пассажиров. Информации о том, что кто-либо пострадал, не поступало, уточнили в полиции.
