В Подмосковье две маршрутки обстреляли из пневматики, нападавшего ищут

Злоумышленник прострелил стёкла в двух маршрутках из пневматики.

Источник: Комсомольская правда

Два микроавтобуса обстреляли в подмосковной Балашихе в среду 21 января. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Злоумышленник использовал пневматическое оружие.

«Около одного из домов, расположенных на улице Карбышева, неизвестный несколько раз выстрелил из, предположительно, пневматического оружия, в два проезжающих микроавтобуса, повредив их боковые стекла», — сказано в релизе. В полицию обратились водители маршруток.

В одной из маршруток было семь пассажиров. Информации о том, что кто-либо пострадал, не поступало, уточнили в полиции.

Ранее в Волковыске мужчина на спор выстрелил себе в бедро из пневматики.

В то же время в белорусском Гродно отец выстрелил в руку семилетней дочери, обучая её обращению с пневматическим оружием.

Также сообщалось, что супружеская пара из США запирала своих детей-подростков в курятнике и стреляла по ним из пневматического оружия.