В Перми хотят запустить двустороннее движение на улицах Монастырская и Окулова

Городские власти рассмотрят предложение организовать двустороннее движение по улицам Монастырская и Окулова в Перми. Изменить управление дорожным движением рекомендуется в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми на 2025−2043 годы, которая опубликована на сайте городской администрации.
Два участка дороги планируется перевести в двусторонний режим движения по схеме «2+1». На улице Окулова это будет отрезок от ул. Дзержинского до ул. Монастырской, а на улице Монастырской — от ул. Окулова до Комсомольского проспекта. Мероприятия по реорганизации дорожного движения должны повысить его безопасность и эффективность.
Отметим, что для развития улично-дорожной сети Перми в Программе предусмотрен ряд мероприятий. Например, ожидается продление улицы Монастырской — строительство автодороги от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов.