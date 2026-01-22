В Перми хотят запустить двустороннее движение на улицах Монастырская и Окулова

Два участка дороги планируется перевести в двусторонний режим движения по схеме «2+1». На улице Окулова это будет отрезок от ул. Дзержинского до ул. Монастырской, а на улице Монастырской — от ул. Окулова до Комсомольского проспекта. Мероприятия по реорганизации дорожного движения должны повысить его безопасность и эффективность.