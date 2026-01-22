Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД просят проверить сеть Rendez-Vous после скандального VIP-корпоратива в Куршевеле

История с роскошным корпоративом российской сети обувных магазинов Rendez-Vous в Куршевеле получила продолжение. После публикаций о дорогостоящем юбилее компании во Франции общественники обратились напрямую к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность владельцев бренда.

Источник: Life.ru

Как сообщили Life.ru в правозащитном центре «Сорок Сороков», речь идёт о проверке Общества с ограниченной ответственностью «Рандеву» на предмет возможных экономических и налоговых правонарушений, а также нарушений конституционных прав и свобод сотрудников компании.

«В Сети распространяется информация, что “Рандеву” организовало дорогостоящее корпоративное мероприятие в Куршевеле, при этом в самой компании фиксируется снижение заработных плат сотрудников, урезание бонусных выплат, которые составляют основную часть дохода продавцов, а также общее сокращение расходов, что негативно отражается на экономическом положении работников», — говорится в обращении центра «Сорок Сороков», копия которого имеется в распоряжении редакции.

Общественники подчеркнули, что подобный дисбаланс между расходами руководства и условиями труда сотрудников вызывает вопросы не только с моральной точки зрения, но и с правовой. По их мнению, ситуация требует проверки со стороны правоохранительных органов, поскольку речь может идти как о финансовых нарушениях, так и о возможном ущемлении прав работников компании.

«Просим провести проверку деятельности ООО “Рандеву” на наличие признаков экономических и налоговых правонарушений, а также правонарушений против конституционных прав и свобод сотрудников компании», — подчёркивается в обращении, направленном министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Ранее Life.ru писал, что Виталий Милонов резко раскритиковал сеть Rendez-Vous за VIP-корпоратив в Куршевеле стоимостью около 30 млн рублей. Он назвал мероприятие «шабашем подсвинков» и обвинил компанию в финансировании стран, ведущих гибридную войну против России. Милонов призвал бойкотировать бренд и предложил ему задуматься о релокации за пределы страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше