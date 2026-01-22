МВД просят проверить сеть Rendez-Vous после скандального VIP-корпоратива в Куршевеле

Общественники подчеркнули, что подобный дисбаланс между расходами руководства и условиями труда сотрудников вызывает вопросы не только с моральной точки зрения, но и с правовой. По их мнению, ситуация требует проверки со стороны правоохранительных органов, поскольку речь может идти как о финансовых нарушениях, так и о возможном ущемлении прав работников компании.