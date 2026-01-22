МВД просят проверить сеть Rendez-Vous после скандального VIP-корпоратива в Куршевеле

Как сообщили Life.ru в правозащитном центре «Сорок Сороков», речь идёт о проверке Общества с ограниченной ответственностью «Рандеву» на предмет возможных экономических и налоговых правонарушений, а также нарушений конституционных прав и свобод сотрудников компании.
«В Сети распространяется информация, что “Рандеву” организовало дорогостоящее корпоративное мероприятие в Куршевеле, при этом в самой компании фиксируется снижение заработных плат сотрудников, урезание бонусных выплат, которые составляют основную часть дохода продавцов, а также общее сокращение расходов, что негативно отражается на экономическом положении работников», — говорится в обращении центра «Сорок Сороков», копия которого имеется в распоряжении редакции.
Общественники подчеркнули, что подобный дисбаланс между расходами руководства и условиями труда сотрудников вызывает вопросы не только с моральной точки зрения, но и с правовой. По их мнению, ситуация требует проверки со стороны правоохранительных органов, поскольку речь может идти как о финансовых нарушениях, так и о возможном ущемлении прав работников компании.
«Просим провести проверку деятельности ООО “Рандеву” на наличие признаков экономических и налоговых правонарушений, а также правонарушений против конституционных прав и свобод сотрудников компании», — подчёркивается в обращении, направленном министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.
Ранее Life.ru писал, что Виталий Милонов резко раскритиковал сеть Rendez-Vous за VIP-корпоратив в Куршевеле стоимостью около 30 млн рублей. Он назвал мероприятие «шабашем подсвинков» и обвинил компанию в финансировании стран, ведущих гибридную войну против России. Милонов призвал бойкотировать бренд и предложил ему задуматься о релокации за пределы страны.
