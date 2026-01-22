Россиянам объяснили, кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию

Он напомнил, что для страховой пенсии требуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Досрочно выйти на пенсию могут мужчины в 62 года, если у них уже есть 42 года стажа и женщины при наличии 37 лет стажа. Недостающий стаж и баллы можно частично докупить.