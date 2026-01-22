В Госдуме предложили изменения в закон «Об исполнительном производстве»

Он подчеркнул, что «Справедливая Россия» предлагает защитить интересы граждан. «Мы считаем, что денежные средства должны арестовываться в размере задолженности с учётом расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора. Запрет на регистрационные действия с имуществом при сумме долга до 30 тысяч рублей предлагаем отменить», — добавил Миронов.