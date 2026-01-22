Днем 22 января в Иркутске потеплеет до −20 градусов

Днем 22 января 2026 года в Иркутске ожидается потепление до −20 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, осадков в виде мокрого снега не ожидается. На небе будет облачно, ветер слабый — до 5 м/с.
— Ночью столбик термометра опустится до отметки −30…-32 градуса, — уточнили синоптики.
По области в отдельных районах будет туман, пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 2−7 м/с. Ночью температура воздуха составит −37…-42 градуса, при облачной погоде −27…-32. Днем потеплеет до −20…-25 градусов. Сильный мороз ощутят жители северных и верхнеленских районов, там ночью будет −43…-48 градусов, днем −29…-34.
