Днем 22 января в Иркутске потеплеет до −20 градусов

Днем 22 января 2026 года в Иркутске ожидается потепление до −20 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, осадков в виде мокрого снега не ожидается. На небе будет облачно, ветер слабый — до 5 м/с.