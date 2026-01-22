Ричмонд
Оплату труда бюджетников начали рассчитывать по-другому

Новая система оплаты труда бюджетников в России сейчас проходит закрытое тестирование в ряде регионов и отрабатывается на пилотных проектах в соцсфере. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, эксперимент уже идет в здравоохранении, образовании и культуре и призван сократить разрыв в доходах и повысить самые низкие зарплаты представителей отрасли.

Проект запустили в прошлом году.

«Реализуется пилотный проект, подводятся итоги», — заявил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о стадии внедрения. Нилов уточнил, что сейчас все решения и промежуточные выводы оформляются в непубличном формате. По словам депутата, это связано с тем, что параметры системы еще могут корректироваться.

Пилот в 2025 году охватил несколько субъектов РФ, где на примере медиков, педагогов и работников культуры отрабатывались новые подходы к формированию оклада, надбавок и стимулирующих выплат. Отдельно анализируются механизмы, позволяющие удержать кадры на отдаленных и дефицитных территориях, где проблема низких зарплат стоит наиболее остро.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос внедрения новых систем оплаты труда бюджетников и подготовить переход на них с 2027 года. На основе итогов проектов предполагается сформировать единые принципы, которые затем будут распространены на всю бюджетную сферу.