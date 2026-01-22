Оплату труда бюджетников начали рассчитывать по-другому

Новая система оплаты труда бюджетников в России сейчас проходит закрытое тестирование в ряде регионов и отрабатывается на пилотных проектах в соцсфере. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, эксперимент уже идет в здравоохранении, образовании и культуре и призван сократить разрыв в доходах и повысить самые низкие зарплаты представителей отрасли.