Пермский университет отмечает 110-летие

В 2026 году ПГНИУ отметит свой 110-летний юбилей, в рамках которого были разработаны особая концепция и программа празднования. Как сообщает пресс-служба университета, на ближайший год запланировано свыше 25 мероприятий.
Главной идеей обозначали важность университета не только для Перми, но и для всего региона. Концепция 110-летия основана на сохранении исторической значимости учебного заведения и его просветительской миссии. Среди крупнейших мероприятий ПГНИУ -традиционный День студента, День науки и День космонавтики, Ночь музеев и торжественное празднование Дня рождения 14 октября.
Первый на Урале университет открылся в Перми в 1916 году благодаря помощи местного мецената Николая Мешкова. Сегодня здесь обучается больше 14,5 тысяч студентов, а сам вуз занимает 14 место в российском Национальном рейтинге университетов.