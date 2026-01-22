Ричмонд
Пермский университет отмечает 110-летие

Первый на Урале проведет более 25 мероприятий в честь юбилея.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году ПГНИУ отметит свой 110-летний юбилей, в рамках которого были разработаны особая концепция и программа празднования. Как сообщает пресс-служба университета, на ближайший год запланировано свыше 25 мероприятий.

Главной идеей обозначали важность университета не только для Перми, но и для всего региона. Концепция 110-летия основана на сохранении исторической значимости учебного заведения и его просветительской миссии. Среди крупнейших мероприятий ПГНИУ -традиционный День студента, День науки и День космонавтики, Ночь музеев и торжественное празднование Дня рождения 14 октября.

Первый на Урале университет открылся в Перми в 1916 году благодаря помощи местного мецената Николая Мешкова. Сегодня здесь обучается больше 14,5 тысяч студентов, а сам вуз занимает 14 место в российском Национальном рейтинге университетов.