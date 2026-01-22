Пермский университет отмечает 110-летие

Главной идеей обозначали важность университета не только для Перми, но и для всего региона. Концепция 110-летия основана на сохранении исторической значимости учебного заведения и его просветительской миссии. Среди крупнейших мероприятий ПГНИУ -традиционный День студента, День науки и День космонавтики, Ночь музеев и торжественное празднование Дня рождения 14 октября.