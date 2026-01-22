Правительство не поддержало увеличение лимита на подарки для учителей

«И что, унижаться и прикладывать к букету чек, чтобы одариваемого не уличили в получении взятки? Да и цены на те же цветы к праздникам взлетают так, что в трëхтысячный лимит, установленный законом почти 20 лет назад, уже не всегда вписываешься», — считает Нилов.