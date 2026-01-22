Россиянам рассказали, как хранить освященную воду: где и при какой температуре она не потеряет особые качества

Россияне традиционно освящают воду и используют ее для различных благих целей. В том числе, считается, что такая вода способна исцелить болезни. О ее правильном хранении рассказал религиовед Евгений Игнатенко в диалоге с Regions.ru.
Он сообщил, что святую воду необходимо хранить в стеклянной или пластиковой таре без этикеток. Так она не потеряет свои особые качества. Кроме того, важно убирать освященную воду из теплых мест. Ее также лучше держать вдали от продуктов животного происхождения.
«Оптимально хранить святую воду в течение года, до следующего Крещения, хотя некоторые источники утверждают, что вода может оставаться свежей гораздо дольше, вплоть до нескольких лет», — поделился Евгений Игнатенко.
Кроме того, россиянам напомнили о правилах безопасности при крещенском купании. Так, Роспотребнадзор порекомендовал находиться в проруби не более минуты. Далее важно согреться в теплом помещении.