Назван простой способ защититься от «схемы Долиной»

В ГД заявляют, что действенные меры по защите от мшеннической схемы могут быть приняты в первом квартале 2026 года.
Оплата безналичным способом и специальное условие в договоре о проверке дееспособности продавца помогут покупателям жилья не стать жертвами мошеннических сделок по типу «схемы Долиной». Об рассказал заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев, комментируя конфликт вокруг продажи квартиры народной артисткой РФ Ларисой Долиной в Москве.
По словам эксперта, речь идет о минимальных мерах предосторожности, которые доступны любому россиянину. «Можно посоветовать тем, кто планирует совершить сделки на вторичном рынке недвижимости, осуществлять оплату безналичным способом, включать в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца, предусматривать период охлаждения не менее 10 дней и тщательно проверять историю недвижимости, а также пользоваться нотариальным удостоверением сделки», — пояснил собеседник РИА Новости.
Поводом послужили судебные решения по делу о квартире Долиной в Хамовниках. Мосгорсуд в декабре постановил выселить певицу из жилья, которое у нее приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей, и снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Ранее Верховный суд России признал Лурье собственницей объекта. 19 января 2026 года ей передали ключи — в день окончания срока добровольного выселения артистки. До этого нижестоящие инстанции оставляли спорную квартиру за Долиной. Певица утверждала, что в момент заключения договора купли-продажи находилась под влиянием мошенников и не осознавала последствий сделки.