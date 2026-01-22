Назван простой способ защититься от «схемы Долиной»

Поводом послужили судебные решения по делу о квартире Долиной в Хамовниках. Мосгорсуд в декабре постановил выселить певицу из жилья, которое у нее приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей, и снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Ранее Верховный суд России признал Лурье собственницей объекта. 19 января 2026 года ей передали ключи — в день окончания срока добровольного выселения артистки. До этого нижестоящие инстанции оставляли спорную квартиру за Долиной. Певица утверждала, что в момент заключения договора купли-продажи находилась под влиянием мошенников и не осознавала последствий сделки.