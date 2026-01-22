Ломбарды РФ хотят принимать в залог цифровые валюты

«Принцип приема цифровых валют сопоставим с работой с традиционным золотом: клиент передает в ломбард цифровые валюты на офлайн-носителе, после чего получает заем, а при возврате долга актив возвращается владельцу», — сказали РИА Новости в Национальном объединении ломбардов (НОЛ).