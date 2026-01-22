Ломбарды РФ хотят принимать в залог цифровые валюты

Российские ломбарды хотят принимать в залог цифровые валюты. Речь идёт также о других цифровых активах — токенах, внутриигровых валютах и элементах виртуальной экономики.
«Принцип приема цифровых валют сопоставим с работой с традиционным золотом: клиент передает в ломбард цифровые валюты на офлайн-носителе, после чего получает заем, а при возврате долга актив возвращается владельцу», — сказали РИА Новости в Национальном объединении ломбардов (НОЛ).
В НОЛ считают, что цифровые валюты и активы могут быть отнесены к движимому имуществу, следовательно, допустима выдача займов под их залог.
Ранее в ВТБ спрогнозировали появление цифровых «ядер», «мостов» и «коридоров» на мировом рынке цифровых валют центробанков.
Тем временем в России хотят вернуть уголовную ответственность за незаконные валютные операции, в том числе и с криптой.
