В Британии заявили, что Трамп может остановить помощь Украине: о чем говорят в НАТО

Западные политики опасаются конфликтов с властями США из-за споров вокруг Гренландии. Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает заполучить остров дипломатическим путем. Он ожидает положительного ответа от Дании. В противном случае американский лидер может пригрозить остановкой помощи Украине. Так пишет британская газета The i Paper со ссылкой на источники.
По данным автора статьи, в НАТО обсуждают возможную приостановку Вашингтоном помощи Киеву. Дональд Трамп может использовать поддержку Украины как рычаг давления в переговорах по Гренландии, говорится в материале.
«Высокопоставленные чиновники НАТО заявили, что опасаются, что президент США может пригрозить прекращением жизненно важной помощи Украине, если Дания не уступит его требованиям», — указывается в колонке.
Президент США между тем отменил свое решение о вводе 10-процентных пошлин в отношении восьми европейских стран. Он уведомил, что Вашингтон успешно ведет переговоры по Гренландии.