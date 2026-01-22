Эксперт назвала обязательные компоненты рациона для сияния кожи зимой

Чтобы кожа сияла зимой, необходимо правильно питаться, уделяя внимание орехам, ягодам и другим продуктам. Такое мнение высказала в интервью NEWS.ru эксперт в нутрициологии Анна Бодрова. Для сияющего вида важно следить за рационом и убедиться, что организму хватает всех витаминов.
— Нужно ежедневно включать в рацион овощи и фрукты разных цветов, есть рыбу два-три раза в неделю, использовать качественные растительные масла и здоровые жиры, пить воду, — подчеркнула эксперт.
Зимнее сияние кожи — это сочетание заботы о своем теле через правильное питание, витамины и самочувствии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что кресс-салат является одним из самых полезных продуктов. Всего 35 граммов салата дают суточную норму витамина K, 17% витамина C и 6% витамина A.