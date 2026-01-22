Эксперт назвала обязательные компоненты рациона для сияния кожи зимой

Чтобы кожа сияла зимой, необходимо правильно питаться, уделяя внимание орехам, ягодам и другим продуктам. Такое мнение высказала в интервью NEWS.ru эксперт в нутрициологии Анна Бодрова. Для сияющего вида важно следить за рационом и убедиться, что организму хватает всех витаминов.