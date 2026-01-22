В ФМБА рассказали о новом препарате для лечения рака

Там уточнили, что рекомендованный курс терапии лекарственным препаратом «Ракурс, 223Ra» состоит из шести введений препарата каждые 28 дней. Она подбирается индивидуально под каждого пациента в зависимости от распространенности метастатического процесса и может составлять от четырех до восьми циклов.