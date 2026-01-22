Стало известно, где работает Келлог после службы на посту спецпосланника Трампа по Украине

Экс-спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заступил на новую должность. Теперь он работает в BGR Group. Он вошел в консультативный совет компании. Об этом оповестил управляющий директор BGR Group Дэвид Урбан в соцсети.
Он отметил, что гордится заступлением Кита Келлога на новую должность. Дэвид Урбан сообщил, что будет рад работать вместе с «другом». Он также напомнил, что бывший спецпосланник Дональда Трампа отдал большую часть жизни служению Соединенным Штатам.
«Более 58 лет он служил нашей стране с отличием. Сначала как награжденный боевой ветеран, затем как выдающийся государственный служащий», — заключил Дэвид Урбан.
Последние упоминания Дональдом Трампом Кита Келлога нельзя назвать оптимистичными. Президент США назвал его «идиотом» после слов о бывшем комике Владимире Зеленском.