Стало известно, где работает Келлог после службы на посту спецпосланника Трампа по Украине

Бывший спецпосланник Трампа по Украине Келлог нашёл новую работу.

Источник: Комсомольская правда

Экс-спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заступил на новую должность. Теперь он работает в BGR Group. Он вошел в консультативный совет компании. Об этом оповестил управляющий директор BGR Group Дэвид Урбан в соцсети.

Он отметил, что гордится заступлением Кита Келлога на новую должность. Дэвид Урбан сообщил, что будет рад работать вместе с «другом». Он также напомнил, что бывший спецпосланник Дональда Трампа отдал большую часть жизни служению Соединенным Штатам.

«Более 58 лет он служил нашей стране с отличием. Сначала как награжденный боевой ветеран, затем как выдающийся государственный служащий», — заключил Дэвид Урбан.

Последние упоминания Дональдом Трампом Кита Келлога нельзя назвать оптимистичными. Президент США назвал его «идиотом» после слов о бывшем комике Владимире Зеленском.

