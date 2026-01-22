Депутат думы Салехарда решил заниматься спортом ежедневно

Глава региона Артюхов в 2026 году поставил себе цель — не допускать ни одного дня без физической активности. Он призвал всех присоединиться к марафону и делиться своими успехами, будь то регулярные тренировки, пройденные шаги, количество подтягиваний или сданные нормативы ГТО, пообещав подводить итоги по воскресеньям и собрать команду здоровья Ямала.