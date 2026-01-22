Депутат думы Салехарда решил заниматься спортом ежедневно

Всех ямальцев призывают присоединиться к спортивному марафону.
Депутат Думы Салехарда присоединился к акции #НиДняБезДвижения.
Депутат Думы Салехарда Евгений Федотов поддержал инициативу губернатора Дмитрия Артюхова и принял участие в акции #НиДняБезДвижения. В рамках марафона он посетил тренажерный зал, опубликовал фото в своем аккаунте и призвал горожан вести здоровый образ жизни. Об этом сообщила пресс‑служба администрации города.
«Евгений Федотов присоединился к масштабной акции #НиДняБезДвижения. Присоединяйтесь и вы к марафону! Сделайте Год здоровья здоровой жизнью», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Глава региона Артюхов в 2026 году поставил себе цель — не допускать ни одного дня без физической активности. Он призвал всех присоединиться к марафону и делиться своими успехами, будь то регулярные тренировки, пройденные шаги, количество подтягиваний или сданные нормативы ГТО, пообещав подводить итоги по воскресеньям и собрать команду здоровья Ямала.