Злоумышленник попытался проникнуть в генконсульство РФ в Нью-Йорке

По информации представительства, злоумышленник забрался на балкон второго этажа, но не смог сломать закрытые ставни. После этого он сорвал новогоднюю гирлянду, но не сумел отвязать и снять российский флаг с флагштока. Американская полиция прибыла по вызову российских дипломатов через 15 минут, задержанный находится под стражей, ведется расследование.