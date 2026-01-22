Ричмонд
Злоумышленник попытался проникнуть в генконсульство РФ в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина совершил попытку проникновения на территорию генерального консульства России в Нью-Йорке и повредил имущество дипмиссии. Об этом в четверг, 22 января, сообщили российские дипломаты.

Неизвестный мужчина совершил попытку проникновения на территорию генерального консульства России в Нью-Йорке и повредил имущество дипмиссии. Об этом в четверг, 22 января, сообщили российские дипломаты.

По информации представительства, злоумышленник забрался на балкон второго этажа, но не смог сломать закрытые ставни. После этого он сорвал новогоднюю гирлянду, но не сумел отвязать и снять российский флаг с флагштока. Американская полиция прибыла по вызову российских дипломатов через 15 минут, задержанный находится под стражей, ведется расследование.

В консульстве с сожалением отметили, что провокации против миссии носят регулярный характер и не всегда встречают должное противодействие со стороны властей США, несмотря на неоднократные официальные обращения Москвы о необходимости обеспечения безопасности, передает ТАСС.

25 декабря чиновники из польского города Гданьска попытались ворваться в здание генерального консульства Российской Федерации, но им не удалось попасть внутрь.

19 ноября глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о закрытии последнего работающего в стране генконсульства России в Гданьске. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, решение Варшавы закрыть последнее генконсульство является проявлением полной деградации отношений.

