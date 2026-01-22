В РФ тестируют новую систему оплаты труда бюджетников: пока для служебного пользования

Речь идёт о внедрении в ряде регионов новой системы оплаты труда бюджетников, в частности, работников здравоохранения, образования и культуры. Тестирование началось в 2025 году. По результатам эксперимента бюджетникам могут начать платить по-новому уже в 2027 году.