В РФ тестируют новую систему оплаты труда бюджетников: пока для служебного пользования

В РФ уже анализируют итоги эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом информировал заявил комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Реализуется пилотный проект, подводятся итоги», — сказал Нилов ТАСС, добавив, что пока информация анализируется в режиме «для служебного пользования».
Речь идёт о внедрении в ряде регионов новой системы оплаты труда бюджетников, в частности, работников здравоохранения, образования и культуры. Тестирование началось в 2025 году. По результатам эксперимента бюджетникам могут начать платить по-новому уже в 2027 году.
