Адвокат раскрыл, что грозит за навязывание товаров и услуг уже с января

Адвокат Пустовит: за навязвание допуслуг грозит штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг вступил в силу в январе, рассказал агентству «Прай» управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

Это связано с увеличением подобных недобросовестных практик. Чаще всего с ними сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, банковских продуктов, медуслуг.

«Согласно изменениям в КоАП РФ, штрафы составят для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей», — пояснил Юрий Пустовит.

До 50% от этой суммы суд может обязать продавца выплатить покупателю в виде штрафа, а еще и возместить ему моральный ущерб. В отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании на срок до 90 дней.