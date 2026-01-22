Стоматолог объяснила, почему на морозе стреляет в зубах

По словам специалиста, гиперестезия может развиваться по разным причинам. Одной из них является неправильная техника чистки зубов. Избыточная нагрузка на зубы при чистке может повредить эмаль. При этом важно обращать внимание на тип зубной щётки: мягкая рекомендуется для чувствительных зубов, средняя считается универсальным вариантом, а жёсткая может повредить эмаль, если чистка слишком агрессивная.
Ещё одним фактором риска является частое использование отбеливающих паст. Многие люди стремятся к белоснежной улыбке и используют отбеливающие зубные пасты, однако их постоянное применение может истончить эмаль и вызвать чувствительность.
Мадина Апанасова.
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология».
Негативно на состоянии зубов сказывается и употребление кислых продуктов, таких как цитрусовые и уксус, а также газированных напитков, поскольку они могут снижать уровень кальция в зубах, что также способствует гиперестезии.
Кроме того, перегрузка зубов из-за неправильного распределения нагрузки может привести к образованию клиновидных дефектов, что ещё больше увеличивает чувствительность. Врач также отметила, что наличие глубокого кариеса, если он запущен, может вызывать болезненные ощущения, особенно при изменении температуры.
Говоря о том, как справиться с гиперестезией, стоматолог подчеркнула важность выбора правильной зубной щётки с предпочтением мягким вариантам, контроля за диетой с уменьшением потребления кислых продуктов и газировки, а также регулярных визитов к стоматологу, которые помогут выявить проблемы на ранних стадиях.
Если вы замечаете у себя симптомы гиперестезии, врач советует обратиться к стоматологу для диагностики и получения рекомендаций.
Кстати, специалисты не рекомендуют долго находиться на улице во время аномальных морозов. В такие дни лучше поберечь здоровье и сократить прогулки на холоде. Когда и в каких районах ожидаются наиболее крепкие морозы, читайте в материале Life.ru.
Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.