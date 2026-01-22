Стоматолог объяснила, почему на морозе стреляет в зубах

По словам специалиста, гиперестезия может развиваться по разным причинам. Одной из них является неправильная техника чистки зубов. Избыточная нагрузка на зубы при чистке может повредить эмаль. При этом важно обращать внимание на тип зубной щётки: мягкая рекомендуется для чувствительных зубов, средняя считается универсальным вариантом, а жёсткая может повредить эмаль, если чистка слишком агрессивная.