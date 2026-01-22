Сервис для записи к врачу и онлайн-консультаций появится в MAX

Для первой записи пользователю нужно будет предоставить дату рождения, номер СНИЛС, дать согласие на обработку данных и авторизоваться через «Госуслуги». После этого доступна упрощенная процедура. По словам Ванькова, более семи миллионов пользователей уже получали в MAX уведомления о своих медицинских документах, включая справки и назначения, передают «Известия».