Сервис для записи к врачу и онлайн-консультаций появится в MAX

В российском мессенджере MAX появится возможность записываться к врачу и проводить телемедицинские консультации. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков рассказал, что совместно с командой мессенджера ведется работа по созданию целого ряда медицинских сервисов. В их число войдут не только запись на прием, но и подписание согласий на медицинское вмешательство.
Для первой записи пользователю нужно будет предоставить дату рождения, номер СНИЛС, дать согласие на обработку данных и авторизоваться через «Госуслуги». После этого доступна упрощенная процедура. По словам Ванькова, более семи миллионов пользователей уже получали в MAX уведомления о своих медицинских документах, включая справки и назначения, передают «Известия».
В конце декабря в мессенджере MAX заработало официальное приложение портала mos.ru. В нем пользователи могут в удобном формате узнавать актуальные новости столицы, получать информацию о городских услугах и сервисах.