Тюменская область вошла в тройку лидеров по охране труда в России

Государственная политика региона в сфере охраны труда нацелена на сокращение травматизма и профзаболеваний на производстве.
Тюменская область поднялась на третье место в рейтинге органов исполнительной власти субъектов РФ по государственному управлению охраной труда по итогам 2024 года — год назад регион находился на 12‑й позиции. Об этом сообщили в Telegram‑канале Инфоцентра правительства Тюменской области.
«Тюменская область заняла третье место в рейтинге органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению государственного управления охраной труда по итогам 2024 года. Результаты рейтинга сформированы Минтрудом России», — говорится в сообщении Инфоцентра.
Государственная политика в сфере охраны труда в регионе нацелена на снижение травматизма и профзаболеваний, а также на повышение культуры производства. В течение года в области улучшали систему мониторинга условий труда и внедряли новые решения для защиты здоровья работников. Рейтинг субъектов РФ составляют ежегодно по специальной методике.