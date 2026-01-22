Тюменская область вошла в тройку лидеров по охране труда в России

Государственная политика в сфере охраны труда в регионе нацелена на снижение травматизма и профзаболеваний, а также на повышение культуры производства. В течение года в области улучшали систему мониторинга условий труда и внедряли новые решения для защиты здоровья работников. Рейтинг субъектов РФ составляют ежегодно по специальной методике.