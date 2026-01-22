Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков

По данным сервиса, такие специалисты получают на руки в среднем 180 тысяч рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это значение выросло на 13%. На втором месте по размеру средней медианной зарплаты идут водители обычных грузовиков — 170 тысяч и тот же рост в 13%. На третьей строке расположились менеджер по мультимодальным перевозкам и менеджер внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — 150 тысяч, рост на 7%.