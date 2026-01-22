В Челябинске из-за 30-градусных морозов отменили занятия для всех школьников

В Челябинске отменены занятия в школах из-за погоды.
В Челябинске из-за лютых морозов отменяют занятия в школах с 1-го по 11-й классы. На пять утра термометр фиксирует −30 градусов. На дистант уходят все учащиеся, независимо от смены, сообщает ЕДДС города.
«Вниманию родителей! Комитет по делам образования объявил об отмене занятий во всех школах Челябинска в связи с установившимися низкими температурными показателями. Учебный процесс приостановлен для учащихся с 1-го по 11-й классы, как в первую, так и во вторую смену», — заявляет ЕДДС.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в Челябинске ожидаются сильные морозы. Все городские службы переведены на особый режим работы и организовано их круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.