В Челябинске из-за 30-градусных морозов отменили занятия для всех школьников

«Вниманию родителей! Комитет по делам образования объявил об отмене занятий во всех школах Челябинска в связи с установившимися низкими температурными показателями. Учебный процесс приостановлен для учащихся с 1-го по 11-й классы, как в первую, так и во вторую смену», — заявляет ЕДДС.