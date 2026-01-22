В Страсбурге проведут голосование по четвертому вотуму недоверия фон дер Ляйен: что об этом известно

Европарламент уже в четвертый раз организует голосование по выдвижению вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Сессия пройдет 22 января. Голосование организуют по инициативе представителей партии премьера Венгрии Виктора Орбана «Патриоты Европы».
Стоит напомнить, что Урсула фон дер Ляйен отказалась явиться на мероприятие. Она направила на голосование еврокомиссара Мароша Шефчовича.
По имеющимся данным, сессия пройдет 22 января в 14:00 по Москве. Глава Еврокомиссии в это время будет находиться в Брюсселе на саммите ЕС.
Урсула фон дер Ляйен признала, что мир вернулся к правилам грубой силы. Она призвала ЕС срочно укрепить свою оборону и независимость. По мнению главы ЕК, так Европе никто не сможет указывать.