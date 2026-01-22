Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Страсбурге проведут голосование по четвертому вотуму недоверия фон дер Ляйен: что об этом известно

ЕП в четверг проголосует по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Европарламент уже в четвертый раз организует голосование по выдвижению вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Сессия пройдет 22 января. Голосование организуют по инициативе представителей партии премьера Венгрии Виктора Орбана «Патриоты Европы».

Стоит напомнить, что Урсула фон дер Ляйен отказалась явиться на мероприятие. Она направила на голосование еврокомиссара Мароша Шефчовича.

По имеющимся данным, сессия пройдет 22 января в 14:00 по Москве. Глава Еврокомиссии в это время будет находиться в Брюсселе на саммите ЕС.

Урсула фон дер Ляйен признала, что мир вернулся к правилам грубой силы. Она призвала ЕС срочно укрепить свою оборону и независимость. По мнению главы ЕК, так Европе никто не сможет указывать.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше