Россиянам объяснили, кто может оформить досрочную пенсию в 2026 году: дело в стаже

Также выйти на пенсию до срока имеют право многодетные матери, медики, педагоги. Кроме того, такое право предоставлено тем, кто работает в тяжелых или опасных условиях, на Крайнем Севере или в местностях, приравненных к этому региону. Уволенные по сокращению или в связи с ликвидацией организации россияне предпенсионного возраста также могут уйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если обладают достаточным стажем.