Россиянам объяснили, кто может оформить досрочную пенсию в 2026 году: дело в стаже

Россияне могут выйти на пенсию досрочно при соблюдении некоторых условий. Каковы эти критерии в 2026 году, рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эксперт напомнил, что досрочно выйти на пенсию могут мужчины в 62 года, если у них уже есть 42 года стажа и женщины при наличии 37 лет стажа. Об этом Виноградов сказал в интервью агентству «Прайм», уточнив, что некоторое количество недостающего стажа и пенсионных баллов можно докупить.
Также выйти на пенсию до срока имеют право многодетные матери, медики, педагоги. Кроме того, такое право предоставлено тем, кто работает в тяжелых или опасных условиях, на Крайнем Севере или в местностях, приравненных к этому региону. Уволенные по сокращению или в связи с ликвидацией организации россияне предпенсионного возраста также могут уйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если обладают достаточным стажем.
Кстати, по данным Социального фонда России, большинство из тех, кто в 2025 году стал пенсионером по возрасту, отправились на заслуженный отдых раньше срока, установленного действующей пенсионной планкой.
