Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России утвердили план достижения «цифровой зрелости» к 2030 году

Россия сохраняет курс на достижение полной «цифровой зрелости» к 2030 году в госуправлении, ключевых отраслях экономики и социальной сфере — включая здравоохранение и образование. Об этом говорится в утверждённом правительством «Едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Власти намерены автоматизировать процессы через единые отраслевые цифровые платформы. Основу изменений составят искусственный интеллект, машинное обучение и технологии обработки больших данных.

Цель по «цифровой зрелости» впервые обозначили год назад в предыдущем Едином плане. В новой версии документа этот показатель оставили без изменений. План предусматривает поэтапное достижение целей: к 2027 году уровень цифровой зрелости должен составить 67%, к 2028 году — 78%, к 2029 году — 89%, а к 2030 году — достичь 100%.

Среди мер — переход на преимущественно российское программное обеспечение, обучение сотрудников, внедрение ИИ для автоматизации и полная цифровизация внутренних процессов организаций. Власти ожидают, что это повысит эффективность управления и даст положительный социальный, экономический и экологический эффект.

Ранее Life.ru сообщил, что Банк России запустил процедуру внедрения цифрового рубля с 1 января 2026 года. Теперь граждане могут переводить деньги в федеральный бюджет и оплачивать услуги госучреждений в цифровых рублях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.