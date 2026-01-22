В России утвердили план достижения «цифровой зрелости» к 2030 году

Власти намерены автоматизировать процессы через единые отраслевые цифровые платформы. Основу изменений составят искусственный интеллект, машинное обучение и технологии обработки больших данных.
Цель по «цифровой зрелости» впервые обозначили год назад в предыдущем Едином плане. В новой версии документа этот показатель оставили без изменений. План предусматривает поэтапное достижение целей: к 2027 году уровень цифровой зрелости должен составить 67%, к 2028 году — 78%, к 2029 году — 89%, а к 2030 году — достичь 100%.
Среди мер — переход на преимущественно российское программное обеспечение, обучение сотрудников, внедрение ИИ для автоматизации и полная цифровизация внутренних процессов организаций. Власти ожидают, что это повысит эффективность управления и даст положительный социальный, экономический и экологический эффект.
Ранее Life.ru сообщил, что Банк России запустил процедуру внедрения цифрового рубля с 1 января 2026 года. Теперь граждане могут переводить деньги в федеральный бюджет и оплачивать услуги госучреждений в цифровых рублях.
