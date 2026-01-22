В России утвердили правила диспансеризации для переболевших COVID-19

Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания. В него входят проведение эхокардиографии и проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой).