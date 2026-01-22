ЕС увеличил экспорт сладостей в РФ до рекордного за два года уровня

Евросоюз в январе-ноябре 2025 года поставил в Россию сладостей на рекордную за последние два года сумму.
По данным Евростата, объем экспорта достиг 703,1 миллиона евро, что на восемь процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Это максимальный показатель с 2023 года. Более половины от общей суммы пришлось на поставки шоколада, импорт которого вырос на семь процентов и составил 432,3 миллиона евро. Также значительно, на 25 процентов, увеличились поставки выпечки (до 198,1 миллиона евро), в то время как импорт карамели сократился на 14 процентов.
Крупнейшим поставщиком сладостей в РФ остается Германия с объемом в 279,9 миллиона евро, за ней следуют Италия (135,1 миллиона) и Польша (116,8 миллиона). Таким образом, несмотря на санкции и общую политическую напряженность, торговля кондитерскими изделиями между ЕС и Россией продолжает расти, передает агентство Прайм.
