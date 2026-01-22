ЕС увеличил экспорт сладостей в РФ до рекордного за два года уровня

Это максимальный показатель с 2023 года. Более половины от общей суммы пришлось на поставки шоколада, импорт которого вырос на семь процентов и составил 432,3 миллиона евро. Также значительно, на 25 процентов, увеличились поставки выпечки (до 198,1 миллиона евро), в то время как импорт карамели сократился на 14 процентов.