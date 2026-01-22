Эксперт Костюшев: метод генной инженерии сможет применяться в лечении рака

«CRISPR/Cas-комплексы [технологию редактирования генома человека] можно перенастраивать на разные задачи: редактировать гены, эпигеном, изменять последовательность нуклеотидов ДНК или РНК. А наши системы доставки универсальны: любой “груз” — противоопухолевые молекулы, системы генетического редактирования — можно доставить в целевой орган. Это может быть исправление мутаций, уничтожение опухоли, подавление инфекций — спектр огромный. Все зависит от конкретной задачи», — сказал он.