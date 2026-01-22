Mirror: принц Гарри едва не расплакался во время дачи показаний в суде

Младший сын короля Британии Карла III принц Гарри чуть не расплакался во время дачи показаний на судебном заседании в Лондоне по делу против компании Associated Newspapers Limited (ANL), сообщила газета The Daily Mirror.
Это произошло во время перекрестного допроса. Журналисты отмечают, что на Гарри повлияла «напряжённая атмосфера». Во время упоминания ANL, которая является издателем таблоидов Daily Mail и Mail on Sunday, голос принца начал дрожать.
«Они продолжают преследовать меня. Они превратили жизнь моей жены в сплошное несчастье», — сказал герцог Сассекский.
При этом, как отмечают журналисты, перед заседанием принц выглядел уверенным, а также поприветствовал репортёров и представителей общественности. Во время перекрестного допроса принц вёл себя более сдержанно.
Гарри отрицал, что использовал профиль в Facebook* под именем Мистер Озорник для переписки с журналисткой газеты Mail on Sunday. Принц в своём заявлении утверждает, что подал в суд на ANL из-за нападок на Меган Маркл.
На суде сын короля добавил, что всегда имел «непростые отношения» с прессой.
Напомним, ранее издание Daily Star написало, что Карл III в очередной раз отказался от встречи с Гарри. Принц прибыл прилетел в Лондон из США 19 января для участия в судебном процессе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.