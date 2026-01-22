Вашингтон вряд ли сможет самостоятельно провести военные операции в Арктике. США уступают Европе в этом отношении, утверждает британская газета The Times. По словам источника, американские войска могут быть неподготовлены к операциям из-за недостатка ресурсов.
Как сообщил собеседник газеты, военные США испытывали трудности в ходе учений НАТО в Норвегии. По данным газеты, проблема Вашингтона заключается в нехватке опыта для операций в Арктике.
«На этот раз, как ни странно, силы, готовые к действиям в Арктике, находятся в распоряжении европейских союзников по НАТО, особенно скандинавских стран и Великобритании», — утверждает автор.
По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС уже готовит комплекс мер по обеспечению безопасности в Арктическом регионе. Он подчеркнула, что суверенные народы должны сами определять своё будущее.