Во Владивостоке назвали улицы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили

За первые три месяца работы — с октября 2025 года — муниципальная служба эвакуации Владивостока переместила на штрафстоянку 394 автомобиля, владельцы которых нарушили правила дорожного движения. Работа не прекращалась даже в новогодние праздники — с начала января эвакуировано 108 машин. Основными видами правонарушений стали несанкционированная парковка, управление транспортным средством без документов, а также вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба админстрации города.
«Наибольшее количество автомобилей эвакуируем из-за неправильной парковки транспорта. Такие нарушения чаще всего встречаются на Светланской, Алеутской, Нейбута, Анны Щетининой, Зелёном бульваре и Университетском проспекте», — приводит пресс-служба слова заместителя директора МБУ «СГТ» Дмитрия Заева.
Кроме того, после снегопада эвакуировались автомобили, оставленные на проезжей части и мешавшие уборке снега.
Служба напоминает автовладельцам: чтобы избежать эвакуации, необходимо строго соблюдать ПДД и парковаться только в разрешённых местах. Если машина всё же оказалась на штрафстоянке, для её возврата нужно обратиться в подразделение ГАИ, оплатить наложенный штраф, получить разрешение на выдачу транспортного средства и оплатить услуги эвакуации и хранения.
Отметим, что в конце декабря в зону контроля «парконов» была включена улица Русская у Владивостокской клинической больницы № 2. Это решение было принято после анализа ситуации и многочисленных обращений жителей: неправильно припаркованные автомобили настолько затрудняли движение, что скорая помощь не могла своевременно подъехать к больнице, а водители встречного транспорта сталкивались с серьёзными проблемами при разъезде.