Во Владивостоке назвали улицы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили

За первые три месяца работы — с октября 2025 года — муниципальная служба эвакуации Владивостока переместила на штрафстоянку 394 автомобиля, владельцы которых нарушили правила дорожного движения. Работа не прекращалась даже в новогодние праздники — с начала января эвакуировано 108 машин. Основными видами правонарушений стали несанкционированная парковка, управление транспортным средством без документов, а также вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба админстрации города.