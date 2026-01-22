В Хабаровском районе открылась ледовая переправа через протоку Хохлацкую

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Переправа предназначена для технологических нужд предприятия. Она имеет грузоподъёмность 40 тонн, её протяжённость составляет 500 метров.
Всего на территории края сейчас функционирует 13 ледовых переправ. Временно приостановлена работа переправы через реку Амур по маршруту Николаевск-на-Амуре — село Подгорное.
МЧС напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водных объектах, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости. Пересекать водоёмы можно только в оборудованных местах. Запрещено останавливаться, двигаться рывками, разворачиваться, обгонять другие автомобили и заправлять их горючим.
Спасатели подчёркивают, что безопасность на льду остаётся личной ответственностью каждого человека, и призывают не рисковать жизнью ради экономии времени или излишней уверенности в своих силах.