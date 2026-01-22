В Хабаровском районе открылась ледовая переправа через протоку Хохлацкую

МЧС напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водных объектах, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости. Пересекать водоёмы можно только в оборудованных местах. Запрещено останавливаться, двигаться рывками, разворачиваться, обгонять другие автомобили и заправлять их горючим.