В МАИ разработали систему космо- и метеоаналитики для сельского хозяйства

«В реальности поля неоднородны. В то время, как по краям угодий урожай демонстрирует отличный рост, в центре он может находиться в плачевном состоянии и при отсутствии оперативных действий — начать гибнуть. Наш сервис позволяет быстро находить проблемные зоны, грамотно расставлять приоритеты работ и тратить ресурсы исключительно по мере необходимости. По результатам уже проведенных работ точность анализа угодий составляет до 98%», — заявил руководитель проекта, студент МАИ Иван Лебедев, чьи слова приводятся в сообщении.