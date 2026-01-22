Парк семейного отдыха планируют создать на острове Русский во Владивостоке

На этом же заседании совет одобрил изменения в другом крупном приоритетном проекте — создании восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути на базе Владивостокского морского торгового порта. Инвестиции в него выросли до 68 миллиардов рублей, скорректированы название и сроки реализации, а в правительстве подчёркивают, что новый терминал во Владивостоке рассчитан на перегрузку до 1 миллиона контейнеров с минимальной нагрузкой на улично-дорожную сеть города.