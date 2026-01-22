Парк семейного отдыха планируют создать на острове Русский во Владивостоке

Новый парк семейного отдыха «Кантри клаб АЯКС» собираются создать на острове Русском во Владивостоке — проект поддержал инвестсовет Приморья на первом заседании в 2026 году. По данным правительства края, инвесторы хотят превратить бухту Аякс в всесезонный семейный курорт с размещением, инфраструктурой для отдыха и вкладом в городскую среду.
Заседание Совета по привлечению инвестиций прошло 20 января под председательством губернатора Олега Кожемяко. Он напомнил, что в прошлом году инвестсовет собирался восемь раз и признал приоритетными 10 новых проектов с почти 32 миллиардами рублей вложений, в основном в жильё и деловую застройку.
Теперь в список приоритетных попал и парк «Кантри клаб АЯКС» во Владивостоке. Комплекс хотят разместить в бухте Аякс: в планах гостиница уровня «четыре звезды» на 20 мест, модульные и капитальные дома для проживания, кафе и бар с бассейном, зоны отдыха и досуга, а также парковка.
Зампред правительства края Николай Стецко сообщил, что проекту уже присвоили статус приоритетного, а объём инвестиций оценивают в 650 миллионов рублей. Около 5% этой суммы инвестор намерен направить на развитие городской инфраструктуры, а сам комплекс, по словам чиновника, должен обеспечить комфортный отдых для жителей Владивостока и туристов.
На этом же заседании совет одобрил изменения в другом крупном приоритетном проекте — создании восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути на базе Владивостокского морского торгового порта. Инвестиции в него выросли до 68 миллиардов рублей, скорректированы название и сроки реализации, а в правительстве подчёркивают, что новый терминал во Владивостоке рассчитан на перегрузку до 1 миллиона контейнеров с минимальной нагрузкой на улично-дорожную сеть города.