Трамп заявил, что «иногда нужен диктатор»

Президент США Дональд Трамп заявил, что иногда диктатура необходима. С таким заявлением он выступил перед бизнес-лидерами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он сделал это заявление после выступления, положительные отзывы на которое, по его словам, его удивили.
— У нас хорошие отзывы на эту речь. Обычно они говорят, что он ужасный диктатор, такого типа личность, я — диктатор… Иногда нужен диктатор. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле, — цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, который преследует каждого, кто не разделяет его взгляды в стране.
16 января лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании по делу о коррупции назвала режим главы Украины Владимира Зеленского фашистским. 14 января НАБУ и САП Украины провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Экс-премьер-министру может грозить срок до 10 лет за «предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».