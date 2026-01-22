Трамп заявил, что «иногда нужен диктатор»

— У нас хорошие отзывы на эту речь. Обычно они говорят, что он ужасный диктатор, такого типа личность, я — диктатор… Иногда нужен диктатор. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле, — цитирует Трампа РИА Новости.