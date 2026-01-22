Комик Белый* сохранил долю в российской компании

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* сохранил долю в российской компании, которая занимается обработкой данных, с другими партнерами-иноагентами, следует из официальных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с документами, сообщало, Белый* закрыл ИП в России в марте прошлого года.
Несмотря на это, как указано в документах, комик остается одним из семи учредителей компании, которая зарегистрирована в Нижнем Новгороде. Более того, все учредители, среди которых журналист Мумин Шакиров, историк Александр Штефанов, а также публицист и переводчик Виталий Дымарский, которые признаны в России иноагентами.
Согласно данным, фирма является микропредприятием, а основной ее вид деятельности — «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации». Из документов также следует, что баланс компании за 2024 год составил 10 тысяч рублей.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Белый, который уехал из России в Европу, оспаривал решение в российских судах.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр в том числе за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанном иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.