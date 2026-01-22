Ричмонд
Жительница Иркутска попыталась вернуть деньги за обучение в автошколе

Сибирячка заплатила в общем около 105 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Иркутска попыталась вернуть деньги за обучение в автошколе. За весь курс она заплатила почти 105 тысяч рублей, учитывая дополнительные часты вождения за 40 тысяч рублей и сдачу экзамена за 2,9 тысячи. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы судов общей юрисдикции региона, женщина указала в иске, что условия соглашения ущемляли её права, а стоимость услуг менялась в одностороннем порядке.

— К тому же, она пожаловалась, что практических уроков стало меньше, а за организацию экзамена в ГАИ теперь надо платить, — поясняется в материалах дела.

Октябрьский районный суд пришел к выводу, что услуги были оказаны в соответствии с условиями договора. Все изменения цены были зафиксированы дополнительными соглашениями, и нарушений со стороны автошколы не обнаружено. Соответственно, суд отказал в возврате средств.