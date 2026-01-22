В 1,4 раза выросла цена полиса ОСАГО в Новосибирской области за полтора месяца

При этом количество оформленных годовых договоров за последние полтора месяца сократилось на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общая сумма сборов по ОСАГО упала с 676,138 до 603,356 миллионов рублей, снизившись на 10,8%.
Президент РСА Евгений Уфимцев объясняет эту ситуацию аномально высокой средней выплатой в регионе из-за частого мошенничества, а также заблаговременной покупкой полисов некоторыми водителями и возможным переходом на «короткий» вид полиса.
При этом в целом по России стоимость ОСАГО почти не изменилась. Если с 1 января по 8 декабря 2025 года она составляла 7,259 тысяч рублей, то с 9 декабря по настоящее время выросла лишь до 7,33 тысяч рублей. В ряде субъектов РФ зафиксировано даже удешевление ОСАГО. Среди них Москва (снижение на 0,3%), Севастополь (-1,9%), Калининградская область (-1,1%), Краснодарский край (-1,2%), Якутия (-4,4%), Тюменская область (-1,2%), Мордовия (-0,3%), Ярославская область (-0,4%), Московская область (-1,1%). Наибольшее падение стоимости — от 6,6 до 8,4% — отмечается в новых регионах России.
По мнению Уфимцева, это свидетельствует о становлении «справедливого тарифа», не перекладывающего издержки проблемных регионов на всех водителей страны.
В ответ на рост цен депутаты Заксобрания Новосибирской области намерены просить ЦБ о снижении стоимости ОСАГО, полагая, что население не должно страдать из-за действий мошенников.
Напомним, что в Сибирском ГУ Банка России подчеркнули, что расширение тарифного коридора — это инструмент справедливости. Это позволяет проводить более тонкую, индивидуальную настройку базового тарифа для каждого автовладельца.