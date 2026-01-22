В 1,4 раза выросла цена полиса ОСАГО в Новосибирской области за полтора месяца

При этом в целом по России стоимость ОСАГО почти не изменилась. Если с 1 января по 8 декабря 2025 года она составляла 7,259 тысяч рублей, то с 9 декабря по настоящее время выросла лишь до 7,33 тысяч рублей. В ряде субъектов РФ зафиксировано даже удешевление ОСАГО. Среди них Москва (снижение на 0,3%), Севастополь (-1,9%), Калининградская область (-1,1%), Краснодарский край (-1,2%), Якутия (-4,4%), Тюменская область (-1,2%), Мордовия (-0,3%), Ярославская область (-0,4%), Московская область (-1,1%). Наибольшее падение стоимости — от 6,6 до 8,4% — отмечается в новых регионах России.