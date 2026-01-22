Первая партия снегоуборочной техники прибыла на Камчатку с Сахалина

Глава региона также отметил, что ожидается график вылета борта военно-транспортной авиации, который доставит из Москвы 10 снегоуборочных машин, бульдозеров и экскаваторов. Эта техника, как подчеркнул Солодов, является безвозмездной помощью и останется в крае для пополнения автопарка. Планируется ещё один рейс МЧС из Владивостока с техникой от Приморского края. Вся поступившая спецтехника будет сразу направлена на расчистку улиц. Солодов поблагодарил руководство страны и регионы за оказанную помощь.