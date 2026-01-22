Вылет рейса из Новосибирска в Москву задержали на 5 часов

Вылет рейса из Новосибирска в московский аэропорт Внуково задержали почти на пять часов 22 января. По данным онлайн-табло воздушной гавани, самолет должен был отправиться в путь в 11:10, но вылет перенесли на 16:00.
Кроме того, задерживается вылет рейса в Сочи. Его отправление было назначено на 07:55, но сейчас ожидается в 11:55. В обратном направлении самолет тоже задерживается — прилет ожидается в 09:50, хотя по расписанию он должен был сесть в Новосибирске еще в 6:00.
Кроме того, отменены рейсы в Санкт-Петербург, назначенный на 07:30, и из него, который должен был сесть в Толмачево еще в 06:30.