В Красноярске нашли ребенка, который 20 января ушел на прогулку и не вернулся

В Красноярске нашли потерявшегося 11-летнего ребенка. Об этом рассказали в краевом МВД. Напомним, вечером 20 января мальчик ушел из дома в Железнодорожном районе на прогулку и пропал. Вскоре мать ребенка обратилась в полицию и начались поиск. В СМИ сообщается, что потерявшийся ребенок не впервые так теряется — в паблике волонтеров минимум пять ориентировок на школьника.
Утром 22 января в пресс-службе краевого МВД рассказали, что мальчика нашли в Свердловском районе. Сейчас его везут в отдел, чтобы выяснить причины ухода из дома.