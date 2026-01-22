Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске нашли ребенка, который 20 января ушел на прогулку и не вернулся

В Красноярске завершились поиски пропавшего 11-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске нашли потерявшегося 11-летнего ребенка. Об этом рассказали в краевом МВД. Напомним, вечером 20 января мальчик ушел из дома в Железнодорожном районе на прогулку и пропал. Вскоре мать ребенка обратилась в полицию и начались поиск. В СМИ сообщается, что потерявшийся ребенок не впервые так теряется — в паблике волонтеров минимум пять ориентировок на школьника.

Утром 22 января в пресс-службе краевого МВД рассказали, что мальчика нашли в Свердловском районе. Сейчас его везут в отдел, чтобы выяснить причины ухода из дома.