Минобрнауки не намерено вводить оценки за поведение в вузах РФ

Российским студентам не будут выставлять оценки за поведение.

Источник: Комсомольская правда

В университетах РФ не будут вводить отметки за поведение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Введение оценок за поведение в российских университетах Минобрнауки России не планируется», — сказано в публикации.

В то же время поведение школьников начнут оценивать со следующего учебного года.

Напомним, в семи регионах РФ проводится эксперимент по выставлению отметок за поведение в средних школах. Участники — Новгородская, Ярославская, Тульская и Ленинградская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика, Республика Мордовия. Поведение учеников 1−8 классов оценивают по пятибалльной, трехбалльной или зачетной системе на выбор.

Предполагается, что с 1 сентября 2026 года во все школы Российской Федерации вернутся оценки за поведение.

По этому поводу президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения оценок за поведение в школы они должны быть равноценны другим.