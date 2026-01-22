Минобрнауки не намерено вводить оценки за поведение в вузах РФ

В университетах РФ не будут вводить отметки за поведение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
«Введение оценок за поведение в российских университетах Минобрнауки России не планируется», — сказано в публикации.
В то же время поведение школьников начнут оценивать со следующего учебного года.
Напомним, в семи регионах РФ проводится эксперимент по выставлению отметок за поведение в средних школах. Участники — Новгородская, Ярославская, Тульская и Ленинградская области, Луганская Народная Республика, Чеченская Республика, Республика Мордовия. Поведение учеников 1−8 классов оценивают по пятибалльной, трехбалльной или зачетной системе на выбор.
Предполагается, что с 1 сентября 2026 года во все школы Российской Федерации вернутся оценки за поведение.
По этому поводу президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения оценок за поведение в школы они должны быть равноценны другим.