На Украине комик пошутил о сносе памятника Булгакову на фоне проблем ЖКХ

Угрозы поступили в адрес украинского стендап-комика Феликса Редьки, который ранее с иронией написал о сносе памятника знаменитому русскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве на фоне проблем в сфере ЖКХ в столице Украины, сообщило издание «Страна».
«Если нет воды, её всегда полно в патриотических лозунгах. Запомните: сначала культура, потом экономика», — отметил артист.
Напомним, 9 января 2026 года мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы по возможности временно покинуть город на фоне ситуации с отсутствием света и тепла в половине многоквартирных домов. Он также признал наличие проблем с водоснабжением. 10 января депутат Верховной рады Алексей Кучеренко обвинил власти Киева в бездействии. Парламентарий подчеркнул, эта ситуация вместе с растерянностью горожан усугубляет риск кризиса в системе ЖКХ.
Также сообщалось, что в марте 2024 года Украинский институт национальной памяти (УИНП) объявил Михаила Булгакова «символом российской имперской политики». В ноябре стало известно, что радикалы на Украине потребовали закрыть музей этого писателя и снести памятник ему в Киеве.