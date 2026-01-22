На Украине комик пошутил о сносе памятника Булгакову на фоне проблем ЖКХ

Напомним, 9 января 2026 года мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы по возможности временно покинуть город на фоне ситуации с отсутствием света и тепла в половине многоквартирных домов. Он также признал наличие проблем с водоснабжением. 10 января депутат Верховной рады Алексей Кучеренко обвинил власти Киева в бездействии. Парламентарий подчеркнул, эта ситуация вместе с растерянностью горожан усугубляет риск кризиса в системе ЖКХ.