Омский аэропорт недоплатил своим 120 сотрудникам почти 4 миллиона рублей

В Омской области после вмешательства транспортной прокуратуры восстановлены трудовые права 120 работников аэропорта. Руководству аэрогавани, под нажимом прокуроров, пришлось раскошелиться на 3,9 миллионов рублей.
Омская транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в работе ОАО «Омский аэропорт». В ходе проверки выяснилось, что руководством предприятия не был организован надлежащий учет рабочего времени водителей специальной техники. В частности, время, затраченное работниками на прохождение медицинских осмотров, а также других подготовительных этапов работы перед выходом на линию, дирекция аэропорта не учитывала. Соответственно, оплата труда за это время не производилась.
После вмешательства прокуратуры, 120 работникам была произведена оплата труда за неучтенный период времени. Общая сумма выплат обманутым сотрудникам составила 3,9 миллионов рублей. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении неполной выплаты заработной платы.