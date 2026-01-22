Омский аэропорт недоплатил своим 120 сотрудникам почти 4 миллиона рублей

Омская транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в работе ОАО «Омский аэропорт». В ходе проверки выяснилось, что руководством предприятия не был организован надлежащий учет рабочего времени водителей специальной техники. В частности, время, затраченное работниками на прохождение медицинских осмотров, а также других подготовительных этапов работы перед выходом на линию, дирекция аэропорта не учитывала. Соответственно, оплата труда за это время не производилась.