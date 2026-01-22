В США объяснили сделку по Гренландии: Вашингтон хочет разместить на острове «Золотой купол»

Американское руководство намерено разместить в Гренландии систему ПРО «Золотой купол». Это станет одним из условий соглашения между США и НАТО. При этом сделка сохранит суверенитет Дании, сообщает портал Axios.
По данным автора материала, нынешний проект сделки не подразумевает передачи Вашингтону полного контроля над островом. Однако США намерены обновить оборонное соглашение между Штатами и Данией.
«Два источника, знакомые с предложением Рютте, заявили, что оно не предусматривает передачу полного суверенитета над Гренландией от Дании Соединенным Штатам», — утверждается в статье.
Американский лидер Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе. Они обсудили план защиты Гренландии от якобы России и Китая. В этом противодействии примет участие и Дания.
Стоит напомнить, что у Москвы нет намерения захватить Гренландию. Об этом неоднократно заявляли в МИД страны.