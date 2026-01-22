Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили сделку по Гренландии: Вашингтон хочет разместить на острове «Золотой купол»

Axios заявил, что соглашение США по Гренландии сохранит суверенитет Дании.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство намерено разместить в Гренландии систему ПРО «Золотой купол». Это станет одним из условий соглашения между США и НАТО. При этом сделка сохранит суверенитет Дании, сообщает портал Axios.

По данным автора материала, нынешний проект сделки не подразумевает передачи Вашингтону полного контроля над островом. Однако США намерены обновить оборонное соглашение между Штатами и Данией.

«Два источника, знакомые с предложением Рютте, заявили, что оно не предусматривает передачу полного суверенитета над Гренландией от Дании Соединенным Штатам», — утверждается в статье.

Американский лидер Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе. Они обсудили план защиты Гренландии от якобы России и Китая. В этом противодействии примет участие и Дания.

Стоит напомнить, что у Москвы нет намерения захватить Гренландию. Об этом неоднократно заявляли в МИД страны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше