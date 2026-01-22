В Тюмени из-за сильных морозов отменили занятия в школах

Днем температура воздуха может опуститься до −31 градуса.
В Тюмени, 22 января, будет переменная облачность. Днем столбики термометров опустятся до −31 градуса, в ночные часы прогнозируется похолодание до −33. Из‑за холодов отменены очные занятия первой смены для учеников 1−9 классов.
«В четверг, 22 января, в Тюмени переменная облачность. Днем −26, −31. Ночью −33», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, осадки не ожидаются.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-восточный ветер с порывами до 7 м/с. Влажность воздуха составит 73%.